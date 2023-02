Buddy Vedder is Judas in The Passion

Vedder (28) brak in 2015 door met zijn rol als Rover Dekker in Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij was panellid bij The Masked Singer, winnaar van Wie is de Mol? en presenteerde onder meer Holland’s got talent met Jamai Loman.

Kro-Ncrv brengt direct na de live-uitzending The Passion Talk, gepresenteerd door Klaas van Kruistum, waarin wordt nagepraat met de hoofdrolspelers en vooruitgeblikt op The Passion Hemelvaart.

Vedder laat weten dat hij in deze dertiende editie van het evenement ’de menselijke kant van Judas’ wil laten zien en hoopt begrip te kweken bij de kijker voor diens keuze. ,,Zonder dat je het daar mee eens hoeft te zijn. Ook Judas was maar een mens, het is niet altijd zo zwart-wit als je denkt. In mijn ogen was Judas vooral op zoek naar betekenis in zijn leven en daarom gaat hij ook met Jezus mee. Hij haalt zijn eigenwaarde uit de bevestiging van Jezus. Op het moment dat die bevestiging aan iemand anders is gegeven, slaat die vriendschap om in onzekerheid en maakt hij een keuze.”