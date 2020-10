Werd prinses Diana door interviewer misbruikt?

Werd prinses Diana onder valse voorwendselen in het geruchtmakende interview dat ze in 1995 gaf aan de BBC gelokt? Ⓒ HH/ANP

Het is misschien wel het meest spraakmakende interview aller tijden, het gesprek dat PRINSES DIANA in november 1995 had met BBC-presentator MARTIN BASHIR (57). Tweehonderd miljoen mensen zagen hoe zij sprak over haar eigen minnaar JAMES HEWITT (62) en liefdesrivale CAMILLA PARKER BOWLES (73): ,,In dit huwelijk waren we met z’n drieën.’’