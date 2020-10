Koning Harald mag weer aan het werk

Voorlopig heeft hij op 5 november zijn eerste officiële verplichting. Hij ontvangt de minister van Buitenlandse Zaken. Ook kroonprins Haakon, die tot zondag regent is, en koningin Sonja zullen daarbij aanwezig zijn.

Koning Harald werd op 12 oktober na een geslaagde operatie om een hartklep te vervangen uit het universiteitsziekenhuis van Oslo ontslagen. Hij had eerder deze maand geklaagd over ademhalingsmoeilijkheden en was toen al kort voor onderzoek in het ziekenhuis opgenomen. Toen is besloten tot vervanging van een eerder aangebrachte en inmiddels slecht functionerende kunstmatige hartklep.

Kroonprins Haakon trad tijdens het ziekteverlof van zijn vader op als regent. Dat betekende dat hij ook de troonrede moest voorlezen bij de opening van het nieuwe zittingsjaar van de Storting, het Noorse parlement.