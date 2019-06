Meditatieve werken van Jaume Plensa

De Spaanse kunstenaar Jaume Plensa nam zichzelf als model voor de man die in zijn installatie ’The Heart of Rivers’ bomen omarmt. Ⓒ Foto Serge Ligtenberg

Jaume Plensa (64) is een optimistische man. De Spaanse beeldhouwer heeft vertrouwen in de mens en wil met zijn werk hoop voor de toekomst geven. In een wereld vol lawaai brengt hij met zijn monumentale beelden stilte. „Kunst draait om ervaren. Niet alleen met je ogen, maar vooral ook met je hart.”