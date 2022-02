Kim Kardashian ontvolgt Ye op sociale media

De afgelopen week postte Ye meerdere berichten met allerlei verwensingen richting Pete Davidson en hoopte hij dat God ’zijn familie weer bij elkaar zou brengen’. Zelfs Kanye’s trouwste volgers zetten vraagtekens bij zijn berichten en vragen zich af of hij niet in therapie moet, omdat hij het zichzelf op deze manier alleen maar moeilijker maakt. Als hij dergelijk gedrag doorzet, zal Kim op een gegeven moment niet alleen een omgangsverbod aanvragen, maar ook de volledige voogdij over hun vier kinderen eisen.

Kanye lijkt geobsedeerd te zijn door Kim en dat baart niet alleen fans, maar ook vrienden en familie zorgen. „Ik krijg hier O.J. Simpson-achtige gevoelens bij. Toen Kanye met Kim getrouwd was vertrok hij zonder hen naar zijn ranch in Wyoming en slingerde hij de meest nare en persoonlijke dingen de wereld in over Kim en haar familie. En nu ze haar leven weer heeft opgepakt en oprecht gelukkig lijkt te zijn met Pete, komt Ye ineens weer om de hoek kijken. Hij heeft zulke vreselijke roddels over Pete de wereld verteld en dat maakt zijn eigen situatie er niet bepaald beter op. Als Kanye deze lijn doortrekt krijgt Kim volledige voogdij over hun kinderen”, aldus een bron.