John Mayer is klaar voor een vrouw en kinderen

De ’bucketlist’ vraag werd Mayer gesteld door een fan, die wilde weten welke dromen of plannen hij nog heeft. „Een vrouw en kinderen, dat is het enige dat me nog rest. Dat zou mijn leven compleet maken. Toevallig dacht ik er gisteravond aan, omdat mijn beide broers getrouwd zijn en kinderen hebben. Mijn eigen vader was eind 40 toen hij ons kreeg, dus ik vind het helemaal niet erg om daar wat later mee te beginnen”, aldus John.

Hij vervolgt: „Ik ben op een punt in mijn leven gekomen dat ik denk genoeg mee te hebben gemaakt, ik ben wel uitgespeeld. Het was absoluut niet goed geweest als ik aan een vrouw en kinderen was begonnen, als ik nog niet alles gedaan had wat ik zou willen. Maar nu ben ik er wel klaar voor.”