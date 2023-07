Premium Het beste van De Telegraaf

Hollywoodoudjes heersen dankzij de-aging, straks ook hier? Huub Stapel opnieuw als jonge god in vervolg ’Amsterdamned’?

Door Willem Schouten Kopieer naar clipboard

Huub Stapel blijkt met Dick Maas in gesprek over een vervolg op zijn hitfilm Amsterdamned.

Het is onmiskenbaar: oudjes heersen in Hollywood. Over tachtiger Harrison Ford als Indiana Jones is genoeg gezegd, maar de trend is breder. Dikzeventigers Samuel L. Jackson en Arnold Schwarzenegger zijn de spil in respectievelijk Secret Invasion en Fubar en Sylvester Stallone beleeft in Tulsa King zelfs een creatieve renaissance. En wellicht keert ook Huub Stapel terug als jonge god.