Gezondheid Cilly Dartell verslechterd: ’Nieuwe plekken gevonden in longen en hersenen’

„Het zijn onrustige tijden voor mij”, schrijft Cilly op Facebook. „Een aantal maanden geleden zijn er nieuwe plekken gevonden in mijn longen en hersenen.”

De presentatrice krijgt bestralingen voor de uitzaaiingen in haar hersenen en start binnenkort met een trial (test van een nieuw geneesmiddel, red.) om ’de plekken in de longen te bevechten’.

Cilly werd in 2016 voor het eerst gediagnosticeerd met longkanker. Die strijd won ze, maar vorig jaar keerde de ziekte terug. Ze is niet van plan om zomaar op te geven. „Een van mijn lieve vriendinnen zegt altijd dat ik in de juiste rij moet gaan staan bij de uitslag. Ik heb me voorgenomen dat te gaan doen. We gaan ervoor.”