Premium Het beste van De Telegraaf

Willibrord Frequin rouwt om showbizzkapper: ’Hij was mijn gabber’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Willibrord Frequin kan nog steeds niet geloven dat zijn goede vriend Gert van de Wetering is overleden. Ⓒ Eigen foto

Luisterde de dood al mee met het laatste telefoongesprek dat Willibrord Frequin voerde met zijn ’beste vriend’, haarkunstenaar Gert van de Wetering (69)? Kort nadat de tv-maker hem zaterdag aan de lijn had, moet die thuis in Hilversum zijn overleden. Hoelang daarna, weet niemand. De razende reporter moet een van de laatsten zijn die hem sprak en is kapot van verdriet.