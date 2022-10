Kees van der Spek neemt Spoorloos onder de loep, Kro-Ncrv reageert

Journalist Kees van der Spek zegt in zijn programma aan te tonen dat via het programma Spoorloos een of twee mensen in Colombia aan de verkeerde biologische familie zouden zijn gekoppeld. „Een ander televisieprogramma dat zeer goed werk verricht, bekritiseren voelt niet erg kies”, geeft de misdaadjournalist aan.

„Zeker niet als je ervan uitgaat dat dit programma te goeder trouw handelt. Toch leggen we Spoorloos onder een vergrootglas, want een zoekende geadopteerde in zijn geboorteland met de verkeerde familie herenigen... dat kan natuurlijk niet!” 

Zelf contact zoeken

In een verklaring laat Kro-Ncrv weten: „Ondanks een verzoek daartoe van onze kant, is ons het vooraf bekijken van de uitzending geweigerd. Voor zover ons nu bekend is gaat het over een man in Colombia die in opdracht van onze vaste correspondent in het verleden meerdere keren heeft ondersteund bij het vinden van biologische ouders.”

De omroep heeft zelf contact gezocht met Van der Spek toen duidelijk werd dat de journalist onderzoek deed in Colombia. „Van der Spek heeft ons meerdere vragen over deze persoon en onze zoektochten van destijds gesteld. Zijn vragen hebben wij uitgebreid en transparant beantwoord”, aldus de omroep.

„In de afgelopen dagen hebben wij uit zorgvuldigheid persoonlijk contact opgenomen met alle personen die destijds met hulp van Spoorloos in Colombia hun biologische ouder hebben gevonden waarbij deze man een rol heeft gespeeld, juist omdat het ’t meest wezenlijke van iemand raakt, namelijk waar je vandaan komt. Ook ondersteunen we deze oud-deelnemers waar nodig en waar we kunnen.”

Meer toelichting geeft Kro-Ncrv op dit moment niet. De omroep zegt niet om hoeveel oud-deelnemers het gaat.