Iggy Azalea maakt naam zoontje bekend

In een audioclipje waarin ze tegen haar pasgeboren zoon praat, zegt Iggy: „Jongetje, ga jij iets tegen mij zeggen.” In beeld verschijnen de woorden ’Amethyst & Onyx” in beeld. Amethyst is de echte naam van de Australische ster.

Iggy (30) hield haar zwangerschap en de geboorte van haar eerste kind aanvankelijk geheim. Half juni deelde ze het babynieuws met de wereld. „Ik heb een zoon”, liet ze toen weten. „Ik bleef maar wachten tot het juiste moment maar het voelt alsof het steeds moeilijker wordt om zulk groot nieuws te delen, naarmate ik er langer mee wacht. Ik wil zijn leven privé houden maar wil duidelijk maken dat hij geen geheim is. Ik hou meer van hem dan woorden kunnen uitdrukken.”