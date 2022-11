Royce de Vries en vrouw verwachten tweede kind: ’Team De Vries krijgt versterking’

Royals

Prinses Laurentien en Eloïse bij première Grote Sinterklaasfilm

Prinses Laurentien en haar dochter Eloise van Oranje waren zondag aanwezig bij de première van De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Daarin heeft de vrouw van prins Constantijn een rolletje bemachtigd, zij is in de familiefilm te zien a...