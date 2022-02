Premium Het beste van De Telegraaf

Dit schuilt er achter jarenlange vete tussen Sex and the City-sterren

Kim Cattrall (l.) en Sarah Jessica Parker kunnen elkaars bloed wel drinken. Ⓒ Getty Images

De ooit zo populaire, en in zekere zin baanbrekende, serie Sex And the City (1998 - 2004) is inmiddels een kleine twee maanden terug met een reboot, maar eigenlijk blijven met name de randzaken de boventoon voeren. Want naast de beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag van Mr. Big-acteur Chris Noth en het overmatig botoxgebruik van de hoofdrolspeelsters, blíjft de vete tussen Sarah Jessica en Kim Cattrall terugkeren. Wát is er in ’s hemelsnaam gebeurd tussen de twee?