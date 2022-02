Geblesseerde Tobias weer terug in Big Brother-huis

De andere Big Brother-bewoners reageerden verrukt toen de fitnesscoach op krukken verscheen. „Ik heb jullie echt gemist”, liet Tobias meteen weten. „Het was wel zwaar. Je bent gewend om met iedereen wakker te worden, met al je maten om je heen. En dan in één keer ben je voortdurend alleen. Dat is echt gek.”

Tobias voelde vrijdag direct dat er iets mis was toen hij tijdens het sporten door zijn enkel zakte. Na overleg met de dokter werd hij naar de eerste hulp gebracht. Ook in het vorige seizoen moest een bewoner het huis tijdelijk verlaten. Toen was het Jill die naar het ziekenhuis moest nadat zij onwel was geworden. Na een week keerde zij terug in het huis en bleef daar zitten tot de laatste dag: ze ging er uiteindelijk zelfs met de winst vandoor.