'Eva Longoria terug bij ex'

De actrice en haar ex werden tijdens een lunch in New York samen gespot. Volgens een bezoeker van het restaurant konden de twee niet van elkaar afblijven.

"Na een tijdje pakten ze elkaars handen vast en gaven ze elkaar een kus", vertelt een ooggetuige aan E! Online. "Daarna begonnen ze zelfs hevig te zoenen. Het leek ze niets uit te maken dat iedereen hen kon zien."

Eva en Eduardo maakten in maart 2012 een einde aan hun knipperlichtrelatie. Begin dit jaar werden ze voor het laatst samen gespot bij Eva's appartement in Los Angeles.