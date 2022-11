Premium Het beste van De Telegraaf

Zijn vader kwam ’als uit de hemel gezonden’ Marc van der Linden: ’Ik lag uren biddend op de grond’

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Angstige uren voor Marc van der Linden. De royaltykenner werd vorige week getroffen door een herseninfarct en lag uren hulpeloos op de grond. Ⓒ ANP/HH / Eigen foto

Maar liefst drie uur lang lag Marc van der Linden (53) thuis op de grond in zijn flat, nadat hij daar was getroffen door een herseninfarct. Het was zijn vader die voelde dat er iets aan de hand was en die de bekende royaltydeskundige daar vond. „Dit gaat nog wel even duren”, zegt hij nu, „maar er is mij verzekerd dat het goed gaat komen. Daar houd ik me maar aan vast.”