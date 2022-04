Premium Het beste van De Telegraaf

Musicalster verlaat Oostzee-eiland voor de Achterhoek Kim-Lian van der Meij: ’Daniël is thuis de stabiele factor’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Kim-Lian van der Meij is later deze maand te zien als Maria Magdalena in tv-spektakel The Passion. „Het is een grote eer.”

Nog geen moment heeft Kim-Lian van der Meij spijt gehad van haar emigratie naar Zweden, drie jaar geleden met haar gezin. De musicalster, actrice en presentatrice denkt zelfs voorzichtig aan een carrière in Scandinavië. Maar vooralsnog heeft ze haar handen vol aan Nederland. Zo is de finalist van Wie is de mol? later deze maand te zien in tv-spektakel The Passion, waarin ze in de huid kruipt van Maria Magdalena.