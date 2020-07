Johan Derksen niet te spreken over MOJO Concerts

Johan Derksen Ⓒ ANP/HH

Johan Derksen hekelt de handelwijze van MOJO Concerts. De concertorganisatie is zijdelings betrokken bij het bluesfestival in Grolloo van de voetbalanalist. Vanwege de racismerel rond het programma Veronica Inside had MOJO laten weten te twijfelen of ze nog met Derksen wilde samenwerken. Derksen zei in WNL Opiniemakers dat hij die handelwijze onfatsoenlijk vindt.