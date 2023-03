Maxime Meiland over eigen boek: ’Ik vond het moeilijk om te lezen’

„Ik vond het moeilijk om te lezen”, vertelde Maxime in het RTL-programma. „Ik heb ook wel dagen gehad van waarom heb ik dit nou gedaan? Ik voel dan opeens dat ik heel kwetsbaar ben.” De realityster is desondanks niet bang dat het haar weer de put in trekt. „Ik heb goede therapie gehad en dat heeft het rauwe randje wel weggehaald.”

Het boek Maxime - misbruikt, ontspoord en nu.... gelukkig! is, net als het boek over vader Martien Meiland, geschreven samen met Jan Dijkgraaf. In het boek vertelt Maxime behalve over het misbruik door een man ook over de zelfdodingspogingen die ze heeft gedaan.

Eerder vertelde Maxime, die onlangs trouwde met haar vriend Leroy Molkenboer en twee dochtertjes heeft, te hopen dat ze met het boek jongeren kan meegeven dat „het uiteindelijk wel goed komt”.