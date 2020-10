Thomas de Stoomlocomotief wordt een speelfilm

„Thomas is wereldwijd een geliefde franchise die zich focust op het belang van vriendschap, een thema dat bekend is bij kinderen en ouders over de hele wereld”, zegt Mattel filmbaas Robbie Brenner in een verklaring.

Regisseur Marc Forster is blij dat hij aan het project mee mag werken en de film daarnaast mag coproduceren. „Thomas was een persoonlijke favoriet uit mijn jeugd. Ik kan niet enthousiaster zijn om met Robbie en het hele team van Mattel samen te werken en deze geweldige reis te ondernemen met zo’n tijdloos figuur.”

Thomas de Stoomlocomotief bestaat dit jaar 75 jaar. Naast een tv-serie zijn er ook boeken, speelgoed en apps over het beroemde treintje gemaakt.