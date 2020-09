That ’70s Show-acteur ontkent verkrachtingen

Volgens Masterson wordt hij vervolgd, omdat hij een vooraanstaand lid is van Scientology. Zijn advocaat diende een verzoek in om de aanklachten af te wijzen. De rechter gaat op 19 oktober beslissen over dit verzoek. Dan wordt Masterson weer in de rechtbank verwacht.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Danny Masterson in de rechtbank van Los Angeles, California. Ⓒ Getty Images

De acteur werd in juni opgepakt en vervolgens op borgtocht vrijgelaten. Als Masterson wordt veroordeeld, kan hij een celstraf van 45 jaar krijgen.

The Raunch

De acteur wordt ervan beschuldigd tussen januari en december 2001 een 23-jarige vrouw te hebben verkracht, in april 2003 een 28-jarige vrouw en nog een 23-jarige vrouw in zijn huis in Hollywood tussen oktober en december 2003.

De onderzoeken naar de vermeende vergrijpen lopen al sinds 2016. Het kostte hem een jaar later zijn rol in de Netflix-serie The Ranch. Volgens justitie zijn er nog twee andere aanklachten, maar worden die niet meegenomen omdat er onvoldoende bewijs is en de tweede zaak verjaard is.