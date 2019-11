Laatste seizoen Chantals Pyjama Party al uitgezonden?

Dat zei Chantal Janzen vrijdagavond aan de talkshowtafel van Beau van Erven Dorens. „Ik zou me kunnen voorstellen dat dit het laatste seizoen zou kunnen zijn geweest”, aldus Chantal.

„Het is een heftig programma om te doen”, zei de presentatrice. „Mijn aandacht is een beetje verschoven, andere dingen zijn belangrijker geworden.” Tussen 2013 en 2017 maakte ze het ook al, onder de noemer Chantal blijft slapen. Die titel kon ze niet blijven gebruiken in verband met rechten.

Volgend weekend staat Janzen nog met haar Pyjama Party in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ook dat zou voor de presentatrice een reden zijn om niet meer verder te gaan met haar tv-programma. „Met zo’n afsluiter in de Ziggo Dome, hoe moet ik daar nou nog overheen”, vroeg ze zich hardop af.