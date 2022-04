Alec Baldwin: rapport dodelijk schietincident pleit mij vrij

In het rapport wordt geconcludeerd dat de productiemaatschappij van de westernfilm geen richtlijnen had opgesteld om er zeker van te zijn dat er geen echte kogels op de set aanwezig waren. Dit is volgens het Amerikaanse vakblad Variety een duidelijke schending van de veiligheidsmaatregelen. Het bedrijf kreeg daarvoor dan ook de hoogst mogelijke boete van 136.793 dollar, ruim 126.000 euro.

Baldwin laat via zijn advocaat in een reactie op Instagram weten dankbaar te zijn dat het bureau onderzoek heeft gedaan naar het incident. „We waarderen dat het rapport Mr. Baldwin vrijpleit, door duidelijk te maken dat hij ervan overtuigd was dat het wapen alleen losse flodders zou bevatten”, luidt de verklaring.

De acteur was zelf ook betrokken bij de productie, maar dat was volgens het rapport geen reden om hem ook aansprakelijk te stellen voor het dodelijke schietincident. Zijn betrokkenheid wordt „beperkt” genoemd omdat hij geen invloed had op veranderingen in het script of de casting van de personages.