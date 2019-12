Wegens vliegangst: R. Kelly staat via video terecht

De verdachte met vliegangst, R. Kelly. Ⓒ ANP

R. Kelly dient zich op 18 december te verantwoorden voor de nieuwe aanklacht die hij aan zijn broek heeft hangen. Interessant detail aan de rechtszaak is dat R. Kelly zich vanuit Chicago via een videoverbinding mag verweren, in plaats van in eigen persoon in de rechtbank in Brooklyn. Reden? Vliegangst.