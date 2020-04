Vier maanden na breuk Koen Wauters vindt Valerie nieuwe liefde

„Ja, wij hebben een relatie. Het is nog pril, maar het klopt”, vertelde Valerie aan Het Laatste Nieuws. Sinds kort is ze samen met de 36-jarige Dirk De Witte, een makelaar en vastgoedinvesteerder uit Antwerpen.

Dirk benadrukt dat de twee pas begonnen met daten toen Valerie en Koen al uit elkaar waren. „Valerie is al zo’n vier maanden een gescheiden vrouw. We zijn dus zeker geen relatie begonnen toen ze nog samen was met Koen. Onze relatie is echt nog pril”, aldus de Antwerpenaar.

Koen en Valerie stapten in 2004 in het huwelijksbootje en hebben twee kinderen, Zita (15) en Nono (13). De Clouseau-zanger maakte begin dit jaar bekend te gaan scheiden. „We zijn uit elkaar gegroeid”, aldus Koen, die bekend is van het nummer ’Daar gaat ze’.