Barry Atsma is meest begeerde vrijgezel

Barry versloeg wat de lezeressen van tijdschrift Jackie betreft onder meer Mark van Eeuwen, Valerio Zeno en Rick Engelkes.

De 40-jarige acteur won een 'spannende overnachting in een hotel'. Met wie hij die spannende overnachting gaat doorbrengen weet Barry nog niet, want hij is dus vrijgezel. Iets waar hij overigens snel einde aan wenst te breien, vertelt hij tegen Shownieuws. "Ik heb een leuke prijs gewonnen, maar ik weet nog niet precies wat ik ermee moet. Het betekent volgens mij dat ik heel snel op zoek moet naar een vrouw."

Hij hoopt dan ook dat zijn titel in zijn voordeel werkt en hij volgend jaar niet meer mag meedoen. "Misschien zit straks mijn inbox wel vol met mailtjes van vrouwen", hoopt hij hardop. Dat het winnen van de award niet direct zijn vruchten afwerpt, bewijst Johnny de Mol, de winnaar van vorig jaar. Hij zegt nog altiijd single te zijn.

