Katy Perry kwam bed niet uit

De Roar-zangeres vertelde eerder al openhartig dat ze werd overvallen door de scheidingsaanvraag.

"Ik heb zo'n twee weken in bed gelegen, en was behoorlijk gef****d", laat ze weten aan The Sunday Times. "Het deed ongelooflijk veel pijn en ik heb er een goeie klap van gehad."

Gelukkig gaat het inmiddels stukken beter met Katy; ze is al een behoorlijke tijd gelukkig met John Mayer.