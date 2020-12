’Kelly Clarkson klaagt ex-man aan voor fraude’

Blackstock was met zijn bedrijf Starstruck Management Group de persoonlijke ’agent’ van Clarkson. Maar in de ingediende papieren zegt de zangeres dat dit wettelijk nooit had gemogen. Het bedrijf, dat aangestuurd wordt door de vader van Blackstock, zou namelijk geen vergunning hebben gehad.

De fraudeclaim gaat om tientallen miljoenen dollars. Clarkson zegt „onredelijke vergoedingen” te hebben betaald voor „illegale diensten.” Door Blackstock aan te klagen hoopt ze haar contract met Starstruck ongeldig te verklaren en geld dat ze tussen 2007 en 2020 heeft betaald terug te krijgen.

Eind september klaagde Starstruck Clarkson nog aan. Blackstock beweerde dat ze hem nog 1,4 miljoen dollar, zo’n 1,2 miljoen euro, aan commissies verschuldigd was.

Clarkson en haar ex-man waren zeven jaar getrouwd. Recentelijk won ze de voogdij over hun twee kinderen River (6) en Remy (4). Blackstock laat het hier niet bij zitten. Hij eist een maandelijkse toelage van 365.000 euro voor zowel hem als hun kinderen.