Stiefdochter Kamala Harris debuteert bij New York Fashionweek

Ella tekende eind januari een contract bij modellenbureau IMG, waarvoor ook Gigi Hadid en Karlie Kloss werken. „Ik was behoorlijk verrast met het aanbod om bij hen te tekenen. Toen ik jonger was had ik nooit gedacht ooit zo’n stap te kunnen maken”, liet zij weten.

Volgens Ivan Bart, de baas van het bureau, ’belichaamt Ella de hedendaagse tijd’. Emhoff viel op tijdens de inauguratie van haar stiefmoeder en president Joe Biden. „Het gaat tegenwoordig allang niet meer om vorm, maten of geslacht. Het gaat om wat iemand uitstraalt en Ella straalt een bepaalde vrolijkheid en durf uit.”

Ella studeert aan de Parsons School of Design in New York, waar ze zich richt op verfijnde kunst met de nadruk op textiel. Ze deed eerder modellenwerk voor een kleiner bureau.

Emhoffs vader Doug is getrouwd met Kamala Harris, die door Ella en haar broer Cole liefkozend ’Momala’ genoemd wordt. Harris heeft een sterke band met haar stiefkinderen, maar ook met hun moeder Kerstin Emhoff, de eerste vrouw van Doug. De twee zijn zelfs zulke goede vriendinnen, dat Kerstin naast haar kinderen zat toen Kamala werd ingezworen als eerste vrouwelijke vice-president van de Verenigde Staten.