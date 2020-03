Videobeelden parkeerruzie Alec Baldwin voor het eerst vrijgegeven

Volgens de acteur laten de vrijgegeven beelden zien dat hij de voorbijganger, Wojciech Cieszkowski, niet in het gezicht sloeg, maar dat hij hem tegen zijn schouder duwde. Daarmee wil Baldwin bewijzen dat de man hem belasterd heeft tegenover de politie en de media. Dat blijkt uit rechtbankdocumentatie, schrijft Page Six, die ook de videobeelden heeft weten te bemachtigen.

De clip duurt zo’n negentig seconden waarin te zien is hoe Cieszkowski naar een parkeermeter loopt. Iets later komt ook Baldwin daarop af. Zijn vrouw Hilaria, met een kind op de arm, komt in beeld nadat Baldwin en de man al contact met elkaar hebben gemaakt.

Maar ook deze video zal geen eind maken aan de juridische en publicitaire strijd die zich al sinds november 2018 voortsleept: op zijn beurt gebruikt Cieszkowski de beelden om zijn standpunt te onderbouwen.

Sinds de ruzie heeft Alec Baldwin zijn mishandeling toegegeven en kreeg daarvoor al een verplichte anger management-cursus en een bote van 120 dollar opgelegd. Maar omdat hij in The Ellen Degeneres-show beweerde dat hij bang was dat de man zijn vrouw en kind zou aanrijden, klaagde Cieszkowski hem ook nog aan voor laster. In november dat jaar klaagde Baldwin de man op zijn beurt aan voor hetzelfde vergrijp, omdat deze hem belasterd zou hebben tegenover de politie en anderen met zijn bewering dat Baldwin hem in het gezicht sloeg.