Prins Charles deelt foto’s van ontmoeting met Elton John

„Gefeliciteerd, Sir Elton John!”, schrijft Charles onder een foto waarop hij John zijn medaille omhangt. De zanger draagt een net pak en heeft een wandelstok bij zich. Hij is namelijk nog revaliderende van een operatie aan zijn heup. Van de zomer viel de zanger van de trap, waarbij hij een verwonding aan zijn heup opliep. Ook deelt Charles een foto waarop John trots poseert met de medaille.

John kreeg de medaille voor zijn muziekcarrière en campagnewerk tegen aids al in 2019, maar vanwege de coronacrisis gingen de fysieke ontmoetingen met het koningshuis niet door. Dinsdag werd aangekondigd dat die ontmoetingen weer door konden gaan. De zanger werd in 1998 al geridderd voor zijn verdiensten in de muziekwereld en het bestrijden van aids.

Met ruim 300 miljoen verkochte platen is Elton John een van de best verkopende artiesten ooit. De 74-jarige zanger kreeg grote populariteit met hits als Rocket Man, Tiny Dancer en I’m Still Standing. Zijn leven werd in 2019 naar het witte doek gebracht met de bioscoopfilm Rocketman, waarin Taron Egerton de rol van John speelt.