’Mary-Kate Olsen leeft op na scheiding Olivier Sarkozy’

„Het gaat goed met haar en haar werk geeft veel positieve afleiding. Hoewel ze de afgelopen maanden in de Hamptons heeft doorgebracht, vanwege het coronavirus, is ze zo nu en dan ook teruggekeerd naar New York om werk te verrichten vanuit haar kantoor op Manhattan”, aldus een bron.

Hoewel de beroemde Full House-tweeling vaak de vraag krijgt waarom ze überhaupt nog werken, gezien ze sinds hun tienerjaren al miljonair zijn, piekeren Mary-Kate en haar zus Ashley er niet over om te gaan rentenieren. „Ze houden van hun werk en zijn zeer gepassioneerd en getalenteerd. Het gaat hen allang niet meer om het geld, maar juist om iets creatiefs neer te zetten. Ze willen zichzelf blijven uitdagen.”

Mary-Kate en Olivier trouwden in november 2015, nadat ze drie jaar samen waren. Uiteindelijk bleken de twee teveel van elkaar te verschillen. Zo wilde Olivier zijn vrouw graag meer in een traditionele rol zien, terwijl Mary-Kate juist graag wilde blijven werken.