Spanning rond André Hazes loopt hoog op

Sterren

Concerten Holland Zingt Hazes gaan volgende maand door

De concerten van Holland Zingt Hazes gaan volgende maand gewoon door. Dat laat een woordvoerder van organisator MediaLane desgevraagd weten aan ANP. De zegsvrouw kan alleen niets loslaten over of André Hazes, die vorige maand aangaf te kampen met een burn-out, ook weer van de partij is.