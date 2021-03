Rupert Grint vond opnames Harry Potter-films ’verstikkend’

„Er was een tijd dat het behoorlijk verstikkend aanvoelde, omdat het zwaar was, omdat het uiteindelijk 10 jaar lang elke dag was”, vertelt Grint, die tussen 2001 en 2011 de rol van Ron Weasley speelde in de films.

Desondanks is de acteur voornamelijk positief over zijn ervaringen op de filmset. „Het was een geweldige ervaring. Zo’n fijne familiesfeer. Het was altijd dezelfde crew waarmee we zijn opgegroeid, dus het was een geweldige plek om te zijn. Maar soms voelde het zeker als: ’Ik wil iets anders doen. Kijken wat er nog meer is.”