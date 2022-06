’Amber Heard schrijft allesonthullend boek over Johnny Depp’

De 36-jarige Aquaman-actrice gelooft dat haar ’carrière voorbij is’ en zou nu van plan zijn het over een andere boeg te gooien. Gezien ze naar eigen zeggen toch ’niets te verliezen’ heeft, wil ze volgens insiders een boek gaan schrijven over haar ex waarbij ze geen enkel onderwerp zou schuwen. Gezien de actrice naar verluidt geen cent meer te makken heeft, zou dit een lucratieve manier zijn om alsnog wat geld te kunnen verdienen en zo - hoe ironisch - de schadevergoeding aan haar ex te kunnen betalen.

„Amber beschouwt haar carrière in Hollywood als voorbij. Ze is al in gesprek over het boek en is er enthousiast over. Op dit moment heeft ze niets te verliezen en wil ze alles vertellen", vertelde een insider aan OK! Magazine. Een echtscheidingsadvocaat laat echter aan de publicatie weten dat het haar juist nog verder naar de afgrond kan brengen als ze inderdaad besluit in de pen te klimmen. „Depp en zijn advocaten houden alles in de gaten wat Heard over hem zegt. Als ze een grens overschrijdt, wat waarschijnlijk het geval is, zal er geen twijfel over bestaan dat hij haar opnieuw aanklaagt en ze meteen weer in de rechtbank belandt.”

Vorige week nog beschuldigde Heard haar ex opnieuw publiekelijk van mishandeling tijdens een explosief tv-interview met Savannah Guthrie voor de Today Show. De 36-jarige actrice noemde Depp een ’leugenaar’ en herhaalde haar beweringen dat hij haar tijdens hun huwelijk heeft geslagen.