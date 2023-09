Victoria Koblenko een van tienduizenden bezoekers die vastzit op Burning Man na stortregens

„Vannacht heftig geregend”, schrijft Koblenko in haar Instagram Stories. Ze deelt ook een paar video’s waarin het modderige terrein goed te zien is. „No one in or out aldus het persbericht van Burning Man, dus voorlopig wachten we tot de modder opdroogt”, vervolgt de actrice.

Bezoekers van het festival wordt opgeroepen om spaarzaam om te gaan met hun water en voedsel en te schuilen op een warme, veilige plek. Ook op zondag wordt nog veel regen verwacht. Het is nog onduidelijk of bezoekers zoals gepland naar huis kunnen als het festival na dit weekend afloopt. Momenteel zouden zich ruim 70.000 bezoekers op het terrein bevinden.

Het Burning Man-festival bestaat sinds 1986 en wordt sinds 1991 gehouden in de Black Rock Desert van Nevada. Het idee is dat er een tijdelijke samenleving ontstaat in de woestijn. Het draait een week lang onder meer om kunst, muziek en creativiteit. Het hoogtepunt is het verbranden van een grote houten sculptuur van een man, waar ook de naam van het festival naar verwijst.