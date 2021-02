Zweedse royals krijgen eigen The Crown

De serie volgt Carl Gustaf (1946) vanaf zijn kindertijd tot aan zijn huidige leven als koning, wat hij sinds 1973 is. Net als in The Crown komen ook belangrijke historische momenten voorbij.

Schrijfster Åsa Lantz is verantwoordelijk voor het grootste deel van het script. "Over andere koningen en koninginnen wordt gezegd dat ze een grote invloed op de wereld hebben gehad. Bij onze koning is dat anders. Het krijgt internationaal niet zo veel aandacht, maar het is minstens zo dramatisch en fascinerend en voor velen van ons totaal onbekend", zegt Lantz tegen TV4.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Zweedse Crown op tv moet komen. Het is de bedoeling dat er meerdere seizoenen worden gemaakt.