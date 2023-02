André van Duin over chantage: ’Naar verhaal en een vervelende situatie’

De zaak ligt op dit moment bij het Openbaar Ministerie. „Het OM is ermee bezig en ik hoor daar goede berichten over”, aldus Van Duin. „Ik mag er verder niet veel over zeggen. We zijn hoopvol dat het goedkomt.” Volgens de komiek is er geen geweld in het spel.

Van Duin is blij met de steun die hij van „ontzettend veel mensen” krijgt. Hij probeert niet te veel met de zaak bezig te zijn. „Ik heb gelukkig veel te doen. Er is veel afleiding. Ik denk er wel regelmatig aan, maar ik het probeer het voor me uit te schuiven.”

Geldbedrag

Van Duin heeft advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops in de arm genomen om namens hem aangifte doen. Volgens de advocaten wordt de presentator door een persoon vals beschuldigd en gechanteerd tot het betalen van een geldbedrag.