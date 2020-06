Avicii krijgt in 2021 eigen museum in Stockholm

Bezoekers van de Avicii Experience kunnen niet eerder uitgebrachte muziek van de dj beluisteren en kijken naar foto’s en andere memorabilia. Het museum is onderdeel van Space, een nieuw digitaal cultuurcentrum dat in de zomer van 2021 zijn deuren opent op het Sergels Torg in Stockholm. Dat werd dinsdag bekendgemaakt.

Een deel van de opbrengst van de Avicii Experience gaat naar de Tim Bergling Foundation, die door de ouders van de overleden dj is opgericht. De stichting richt zich onder andere op zelfmoordpreventie en geestelijke gezondheid.

Tim Bergling, zoals Avicii eigenlijk heette, werd wereldwijd beroemd door nummers als Wake me Up en Hey Brother. Bergling werd op 20 april 2018 dood aangetroffen in Oman, hij werd 28 jaar oud.