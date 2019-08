Michael Madsen vier dagen cel in voor rijden onder invloed

Madsen kreeg van de rechter ook de opdracht om een tijdje mee te draaien in het mortuarium van een ziekenhuis. De acteur legt zich bij zijn straf neer, meldt TMZ.

Madsen werd in maart gearresteerd voor rijden onder invloed. Hij had in Malibu met zijn auto een paal geraakt.

In 2012 werd Madsen, vooral bekend om zijn werk in de films van Quentin Tarantino, ook gearresteerd voor rijden onder invloed. Destijds ging hij naar een afkickkliniek voor een periode van dertig dagen.