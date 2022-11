Duo Dion Cooper en Mia Nicolai namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival

„We kregen dit jaar veel songs binnen, vooral ook van jong talent - wat een mooie ontwikkeling is. Dat geldt ook voor Mia Nicolai en Dion Cooper; twee eigenzinnige jonge talenten die zelf ook songs schrijven en een verhaal te vertellen hebben”, aldus Eric van Stade, algemeen directeur van AvroTros, namens de selectiecommissie. „De selectiecommissie was, unaniem, zeer te spreken over hun song waarin hun stemmen prachtig samenkomen. Ondanks dat we over het nummer nog weinig gaan zeggen, kunnen we stellen dat het een onderscheidende, uitgesproken en betekenisvolle song is die in het Songfestival-deelnemersveld in positieve zin zeker gaat opvallen.”

Mia Nicolai (26) heeft al sinds haar derde viool- en pianolessen. Ze heeft inmiddels twee singles uitgebracht, Set me free en Mutual needs. Ze vindt haar inspiratie in artiesten als David Bowie, maar geniet er vooral van verschillende kunstvormen samen te voegen. Dion Cooper (28) jaar droomde er altijd al van om artiest te worden en muziek te maken. Zijn gitaar lijkt dan ook al sinds zijn vijftiende verankerd aan zijn hand. Vorig jaar bracht hij zijn eertse EP Too young too dumb uit, gevolgd door de single Fire. Hij omschrijft zijn stijl als een mix van als ’classic rock meets singer songwriter, oftewel Bryan Adams meets Harry Styles’.

Mia en Dion leerden elkaar twee jaar geleden kennen toen zij door Duncan en Jordan aan elkaar werden gekoppeld. Het bleek een match made in heaven. „Het Eurovisie Songfestival is dé plek waar mensen kunnen zien wat je als artiest te bieden hebt. Na al die jaren hard werken, het vertalen van onze gevoelens in muziek, is dit een geweldige kans om ons verhaal op zo'n grote schaal te vertellen. Het voelt fantastisch en een beetje onwerkelijk dat de Avrotros-selectiecommissie ons nummer heeft gekozen, maar we zijn klaar om iets heel positiefs met Europa te delen”, laat het duo in een statement weten.

Normaal gesproken verzorgt het winnende land de organisatie van de volgende editie, maar omdat de oorlog in Oekraïne nog altijd voortduurt besloot de European Broadcasting Union uit te wijken. Het Verenigd Koninkrijk, dat in 2022 tweede achter Oekraïne werd, zal de organisatie nu op zich nemen.

Nederland eindigde tijdens de vorige editie net buiten de top tien. Zangeres S10 werd met het nummer De Diepte in Turijn elfde.

Het songfestival vindt volgend jaar plaats tussen 9 en 13 mei in Liverpool.