Kim Kötter en Jaap Reesema krijgen een zoontje

In de video is te zien hoe de familie er samen achterkomt wat het geslacht van de baby is. Na de echo volgt de ontknoping door middel van het kapot slaan van een piñata. De inhoud daarvan is blauw snoep, gevolgd door het knallen van twee blauwe confettikanonnen.

„Ik had er al over gedroomd. Ik dacht nog, zal het een meisje zijn... Maar ik weet helemaal niet wat ik met meisjes aan moet. Ik moet gewoon een jongetje”, vertelt het model terwijl ze in extase allerlei mensen opbelt. Muck en Youp houden zich vooral bezig met het verorberen van het blauwe snoep.