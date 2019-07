Maastricht overhandigt bidbook onder begeleiding van sambaband

Maastricht, dat dinsdag met een promotiefilmpje al een charmeoffensief lanceerde, maakte een feest van de overhandiging. Onder begeleiding van een sambaband werd het boekwerk door burgemeester Annemarie Penn-te Strake overhandigd aan NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman. Ook werd er champagne en taart uitgedeeld.

De burgemeester benadrukte nogmaals dat „Maastricht de meest Europese stad van Nederland is.” Saamhorigheid en creativiteit heeft de stad hoog in het vaandel en de stad kan volgens de burgemeester leveren wat er gevraagd wordt. „Het is een compacte stad en het is er heel intiem.”

Muziekfestijn

De steden die na de winst van Duncan Laurence in Tel Aviv het Eurovisiesongfestival in Nederland willen organiseren moeten woensdag hun bidbook indienen. Dat doen ze bij de NPO in Hilversum.

De NPO, AVROTROS en NOS zijn de organiserende partijen, in nauw overleg met de European Broadcasting Union (EBU). Ook Rotterdam, Arnhem, Den Bosch en Utrecht gaven eerder aan het internationale muziekfestijn graag te willen huisvesten. Waar het songfestival plaatsvindt, wordt volgende maand bekendgemaakt.