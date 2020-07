Aanklagers: vluchtgevaarlijke Ghislaine Maxwell moet vast blijven zitten

Maxwell beschikt volgens aanklagers over drie paspoorten en heeft ’geen enkele reden’ om in de VS te blijven. Ze kan daar een gevangenisstraf krijgen van 35 jaar omdat ze de inmiddels overleden multimiljonair Jeffrey Epstein zou hebben geholpen jonge vrouwen te misbruiken.

De 58-jarige Maxwell verdween uit beeld na de arrestatie van Epstein. De vrouw heeft zich volgens de autoriteiten verborgen gehouden in de staat New England.

Maxwell zou in december een pand hebben gekocht in New Hampshire. Ze probeerde daarbij kennelijk haar identiteit verborgen te houden. Het is nog onduidelijk hoe de autoriteiten haar op het spoor zijn gekomen.

Justitie vindt het onvoldoende om Maxwell de komende tijd elektronisch huisarrest op te leggen. Ze zou dan het apparaat dat wordt gebruikt om haar locatie te controleren kunnen verwijderen.