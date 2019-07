Echte Village People boos op André Rieu

„Wij treden niet op met André Rieu in Nederland. We vinden het vervelend dat onze fans zijn misleid”, aldus de Village People. „We zijn geschokt dat André Rieu zijn reputatie op het spel zet door deze fraudeurs een podium te geven. Deze mensen zijn geen Village People.” De groep wil dat Rieu zo snel mogelijk zijn excuses aanbiedt ’aan het Nederlandse volk en aan de Village People’. „Anders hebben we geen andere keus dan een rechtszaak te beginnen.”

André Rieu maalt niet om de dreigende taal. De Limburgse violist ’heeft helemaal niks van doen’ met de Amerikaanse discogroep, laat zijn zoon Pierre weten.

„Wij zijn ons er zeer van bewust dat we ze niet Village People mogen noemen”, zegt Pierre Rieu. „Dat doen we ook nergens, dan zouden we in grote problemen komen.” Village People en Kings of Disco liggen volgens Pierre met elkaar in de clinch over het gebruik van de naam van de Amerikaanse discogroep. „Village People dat is nu nog één iemand. Die is zijn eigen groep nog aan het formeren. Met de mensen die nu bij ons staan, Kings of Disco, hebben wij een jaar geleden al contact gehad en vastgelegd wat we gaan doen.”

Vriethof People

In Kings of Disco zitten twee mannen die in het verleden deel uitmaakten van Village People. „Ik geloof helemaal niet dat er een rechtszaak naar ons komt. Hooguit tussen de man die zich nu nog Village People noemt en Kings of Disco. Maar daar hebben wij niets mee van doen, wij zijn van de muziek.”

De gastartiesten zijn een regelrecht succes tijdens de Vrijthof-concerten van Rieu, die nog tot eind van de maand plaatsvinden. „Het dak gaat eraf als zij opkomen.” André heeft een creatieve oplossing bedacht om de band aan te kondigen. „Hij heeft het gewoon over de Vriethof People.”