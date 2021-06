Christina Aguilera: ’Onacceptabel dat Britney niet kan leven zoals zij wil’

„De afgelopen dagen heb ik nagedacht over Britney en alles wat ze doormaakt. Het is onacceptabel dat een vrouw, of mens, die de controle over hun eigen lot wil hebben, niet mag leven zoals zij dat wil”, schrijft Christina op Twitter.

De zangeres vindt het onaanvaardbaar dat Britney geen kind mag krijgen, terwijl zij dat eigenlijk wel graag wil. Volgens haar moet elke vrouw het recht hebben over het eigen lichaam te beslissen.

Christina verwijst in haar berichten ook naar haar vroegere vriendschap met Britney. De twee waren vroeger lid van The All-New Mickey Mouse Club. Ze sluit haar bericht af door te zeggen dat Britney alle vrijheid verdient om een gelukkig leven te leiden.

Eerder spraken onder meer Mariah Carey, Halsey en ex-vriend Justin Timberlake al hun steun uit voor Britney.