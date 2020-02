Ⓒ Nick van Ormondt

Vanaf zaterdag is het Robert ten Brink-avond bij RTL 4. De presentatieveteraan is te zien met een nieuw seizoen van All you need is love, gevolgd door de quiz BankGiro Miljonairs. „Het is heftig”, zegt Ten Brink, om daar lachend aan toe te voegen: „Ook voor de kijker misschien. Ik heb geen idee hoe het uitpakt.”