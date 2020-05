Zangeres Elske DeWall in verwachting van tweede

Elske deelt het babynieuws op Instagram: „Baby on the way! We are over the moon... Liefde, liefde, liefde.”

Vorig jaar werd bekend dat de zangeres – die in 2017 de rol van Maria speelde in The Passion – een relatie heeft met Appie Kooistra. Daarvoor was ze elf jaar samen met haar ex, met wie ze zoon Herre heeft.

In een recent interview met Vriendin zei ze daarover: „We trouwden vrij vroeg; toen ik nog maar twintig was. Hij was mijn eerste liefde en zeventien jaar ouder, misschien ging het daarom zo snel. Al vond ik mezelf toen ook héél volwassen, haha! Pas na zo’n negen jaar kregen we samen een zoon, Herre, hij is nu vier. Maar bijna twee jaar geleden liep ons huwelijk niet meer.”