Robert Schoemacher klaagt over seksleven

"Vroeger zoenden we veel meer, dat we dat nu veel minder doen vind ik een gemis", betreurt de arts tegenover weekblad Party. "Daar zouden we meer tijd voor moeten vrijmaken."

Volgens Robert mag er best wat meer romantiek heersen tussen de lakens. "Het is nu erg van 'gaan met die banaan", zegt de teleurgestelde anti-rimpelgoeroe tegen zijn geliefde Claudia. Toch heeft hij ook een positief woordje voor zijn blondine over: "Je bent in elk geval nooit saai", complimenteert hij.

Robert en Claudia, die in haar pikante boek Kamer 303 onthulde dat ze in het verleden SM-spelletjes speelde, zijn acht jaar samen. Het stel heeft samen een dochter, Livia.