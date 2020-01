Golden Globe-winnaar Joaquin Phoenix gearresteerd bij klimaatprotest

Jane Fonda zelf werd niet gearresteerd, want zij behoorde niet tot de tientallen demonstranten die werden opgepakt omdat ze de trappen van Het Capitool bezet hielden.

Andere bekende acteurs zoals Susan Sarandon en Maggie Gyllenhaal waren vrijdag ook aanwezig bij het protest. Het was de laatste demonstratie van Fonda in de reeks Fire Drill Fridays.

Ze is van plan om zaterdag terug te keren naar Los Angeles voor de opnames van het laatste seizoen van de Netflix-serie Grace and Frankie. Ze zal wel blijven deelnemen aan klimaatprotesten die in Californië worden georganiseerd. De eerstvolgende demonstratie in Los Angeles is op 7 februari, daarna zijn er maandelijks demonstraties.